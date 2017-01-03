Залишки коштів на рахунках Держказначейства України в грудні знизилися майже вдвічі

Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКС) після збільшення в листопаді на 73,7% і в жовтні на 17,8% останнього місяця року впали майже вдвічі - на 48,3%, або на 13,31 млрд грн, і на початок 2017 року становили 27,56 млрд грн, повідомила Державна казначейська служба України (ДКСУ).

Згідно з її даними, досягнутий рівень на 58,1% вище за показник річної давності, поступається лише показнику 2006 року, коли на рахунках Держказначейства залишалося 17 млрд грн, переважно від приватизації "Криворіжсталі".

Даних Нацбанку про залишки коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків на початок року наразі немає. Станом на ранок 30 грудня 2016 р. вони становили 49,73 млрд грн, на 8,37 млрд грн, або 20,2%, перевищуючи рівень місячної давності.

Окрім гривневих коштів, уряд також має валютні. Зокрема, 29 вересня Мінфін повідомив про отримання $1 млрд від розміщення єврооблігацій під гарантії США.

Згідно з даними Держказначейства, на 1 липня загалом на його рахунках у НБУ було 40,25 млрд грн, зокрема на ЄКС - 18 млрд грн, тоді як на початок 2016 року - відповідно 33,4 млрд грн та 9,02 млрд грн.