Причиною загибелі та поранення військових поблизу Мар’їнки стало порушення правил поводження зі зброєю та вживання алкоголю

Спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник пояснив причину небойових втрат серед українських військовослужбовців у районі Мар’їнки (Донецька обл.) та запевнив, що винні в трагедії понесуть покарання.

"Учора увечері стався інцидент в районі Мар’їнки в одному з підрозділів Збройних сил України, які виконують там бойові завдання. Внаслідок цієї трагедії двоє військовослужбовців загинуло й двоє дістало поранень. Під час з'ясування причин та обставин цієї трагедії встановлено, що мав місце факт порушення правил поводження зі зброєю, а також порушення заборони на вживання алкогольних напоїв", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок, відповідаючи на відповідне запитання.

За словами О.Мотузяника, цей інцидент розслідує Національна поліція України спільно з військовою службою правопорядку, а керівництво АТО та Міноборони надає всебічне сприяння в розслідуванні.

"Запевняємо, що особи, чиї дії або бездіяльність призвели до цієї трагедії, будуть покарані та понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством України", - наголосив спікер Міноборони.

Як повідомлялося, двоє військовослужбовців ЗСУ загинуло і двоє дістало поранень у зоні проведення АТО внаслідок порушення правил поводження зі зброєю 2 січня.