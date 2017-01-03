Студенти-переселенці зможуть отримувати академічні або соціальні стипендії

Студенти вищих навчальних закладів із числа внутрішньо переміщених осіб зможуть отримувати або академічні, або соціальні стипендії, йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

Згідно з постановою №1045 від 28 грудня 2016 року, право на соціальні стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вишу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці, з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у виші, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Право на стипендії також мають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; шахтарі, які мають три роки стажу підземної роботи, і діти шахтарів, що мають 15 років підземного стажу, а також діти загиблих шахтарів; особи, яких визнано учасниками бойових дій, і їхні діти. Крім того, соціальні стипендії виплачуватимуть дітям, один із батьків яких загинув (зник безвісти) в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій або збройних конфліктів; дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту.

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення по її надання та виплачується щомісячно в розмірі: студентам вишів I-II рівня акредитації - 750 грн; студентам вишів III-IV рівня акредитації - 1000 грн; студентам вишів I-IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - 2000 грн.

У разі якщо термін закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення терміну навчання, йому виплачується стипендія в повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, студенту виплачується стипендія в призначеному розмірі. При цьому органи соціального захисту населення з 1 вересня 2017 року щомісячно проводять звіряння даних, внесених до списків студентів, яким призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, та в разі виявлення розбіжностей у даних щодо конкретної людини, не включає його до заявки на виплату стипендії до уточнення вишем необхідної інформації. Після уточнення даних виш включає осіб, щодо яких було виявлено розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць.