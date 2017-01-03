Кабмін затвердив план заходів щодо реалізації Генугоди про регулювання трудових відносин

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

Згідно з розпорядженням №1044 від 28 грудня, сторони угоди беруть окремі зобов'язання в його рамках з підвищення конкурентоспроможності національного виробника, забезпечення зростання зайнятості, оплати, умов і охорони праці, соціального захисту працюючих, гуманітарних питань та молодіжної політики.