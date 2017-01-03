Клімкін і Курц відвідали КПВВ "Харчовик" у Донецькій області

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та дійсний голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц (Sebastian Kurz) у вівторок відвідали контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Харчовик" (Донецька обл.).

"Павло Клімкін і Себастьян Курц відвідали контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Харчовик", Донецька обл.", - повідомляє МЗС України в мікроблозі в "Твіттері".

Як випливає з фотографій, гостей супроводжували представники Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, зокрема керівник спецмісії Ертугрул Апакан.

На сторінці СММ ОБСЄ у Facebook сказано, що Е. Апакан підтримує візит на Донбас нового голови ОБСЄ у супроводі глави МЗС України. Він також дав зрозуміти, що Україна залишається пріоритетом для 57 держав-учасників ОБСЄ.

Як повідомлялося, П. Клімкін і С. Курц здійснять робочий візит до Донецької області 3-4 січня. Заплановано, що вони обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ в 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту та навколо України, зокрема із розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також зміцнення потенціалу СММ ОБСЄ в Україні для ефективного моніторингу і верифікації виконання Мінських домовленостей. Запланована також зустріч міністрів з керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами СММ ОБСЄ.