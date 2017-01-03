"Укроборонсервіс" і американська "Aeroscraft" вироблятимуть в Україні гвинтівки М16
Державне підприємство "Укроборонсервіс", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", спільно з американською компанією Aeroscraft вироблятиме стрілецьку зброю за стандартами НАТО в Україні.
Як повідомляється на сайті "Укроборонпром", першим проектом буде М16.
Відповідні домовленості досягнуті за результатами підписаного меморандуму про співпрацю між двома компаніями.
"Першою зброєю, яка за пілотним проектом буде вироблена в Україні, буде автоматична гвинтівка М16 моделі WAC47. Виготовлення зброї за стандартами НАТО є важливою частиною розвитку і реформування українського ОПК", - цитує прес-служба главу "Укроборонсервіс" Сергія Микитюка.
Заступник голови державного концерну "Укроборонпром" Володимир Коробов зазначив, що перехід на міжнародні стандарти НАТО є частиною стратегії реформування та розвитку вітчизняного ОПК.
"Півроку тому ми вперше її представили, а вже сьогодні ми починаємо виробництво НАТОвського зброї для української армії", - йдеться в повідомленні на сайті "Укрборонпром".