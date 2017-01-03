"Укроборонсервіс" і американська "Aeroscraft" вироблятимуть в Україні гвинтівки М16

Державне підприємство "Укроборонсервіс", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром", спільно з американською компанією Aeroscraft вироблятиме стрілецьку зброю за стандартами НАТО в Україні.

Як повідомляється на сайті "Укроборонпром", першим проектом буде М16.

Відповідні домовленості досягнуті за результатами підписаного меморандуму про співпрацю між двома компаніями.

"Першою зброєю, яка за пілотним проектом буде вироблена в Україні, буде автоматична гвинтівка М16 моделі WAC47. Виготовлення зброї за стандартами НАТО є важливою частиною розвитку і реформування українського ОПК", - цитує прес-служба главу "Укроборонсервіс" Сергія Микитюка.

Заступник голови державного концерну "Укроборонпром" Володимир Коробов зазначив, що перехід на міжнародні стандарти НАТО є частиною стратегії реформування та розвитку вітчизняного ОПК.

"Півроку тому ми вперше її представили, а вже сьогодні ми починаємо виробництво НАТОвського зброї для української армії", - йдеться в повідомленні на сайті "Укрборонпром".