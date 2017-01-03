Глава МВС Німеччини пропонує посилити міграційні закони

Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр запропонував переглянути міграційне законодавство країни у зв'язку з нападом на різдвяний ярмарок у Берліні, коли загинули 12 осіб.

В авторській статті, опублікованій в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, міністр також висловився за створення в Німеччині федеральних центрів висилки мігрантів, які отримали відмову в притулку.

Завдання таких центрів полягатиме в тому, щоб знизити навантаження на федеральні землі, повідомляє Deutsche Welle.

"Відповідно до законодавства створення таких центрів можливо вже зараз. Розмістити їх можна було б переважно неподалік від аеропортів", - вважає міністр.

На його думку, федеральна влада повинна мати більш широкі повноваженнями при затриманні та необхідності депортації мігрантів, у разі, якщо вони становлять загрозу безпеці.

Т. де Мезьєр також висловився за розширення повноважень Федерального відомства із кримінальних справ (BKA) і федеральної поліції, наголосивши, що безпеку країни необхідно гарантувати передусім на надрегіональному рівні.

Глава німецького МВС порушив і проблему захисту від кібератак, яка особливо гостро постала перед Німеччиною в очікуванні загальних виборів 2017 року. За його словами, Берліну не слід виключати сценаріїв, за яких реакцією на такі інциденти можуть бути "активні заходи і контрнапад".