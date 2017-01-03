Закон про зниження "зеленого" тарифу для великих сонячних електростанцій у 1,8 рази вступив у дію

Закон про зниження в 1,8 рази "зеленого" тарифу на електроенергію, вироблену сонячними електростанціями потужністю понад 10 МВт, введеними в експлуатацію до 30 червня 2015 року, вступив у дію з 1 січня 2017 року.

Відповідний документ №1804-VIII оприлюднено в газеті "Голос України" 31 грудня.

Як повідомлялося, до 1 січня 2017 року діяла тимчасова норма про зниження "зелених" тарифів для великих сонячних електростанцій в 1,8 рази, тепер це рішення є постійним.