Загибель і поранення військовослужбовців біля Мар’їнки розслідується за статтею "умисне вбивство"

Поліція спільно з Військовою службою правопорядку розслідує загибель двох українських військовослужбовців і поранення ще двох військових біля Мар’їнки ввечері 2 січня за статтею "умисне вбивство" КК України.

Як повідомляє Мар’їнське відділення поліції Донецької області, 2 січня близько 20.40 до Мар’їнського відділення надійшло повідомлення з лікарні м. Курахове, що від вогнепальних поранень померли двоє військовослужбовців ЗСУ, 39 і 45 років. Ще двоє чоловіків, 19 і 26 років, госпіталізовані.

"За даними Військової служби правопорядку, попередньо встановлено, що до трагічної події призвело необережне поводження зі зброєю", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини події. Досудове розслідування ведеться спільно з Військовою службою правопорядку. Відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті - до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Раніше у вівторок речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник пояснив, що призвело до небойових втрат серед українських військовослужбовців поблизу Мар'їнки: "Вчора ввечері стався інцидент поблизу Мар'їнки в одному з підрозділів Збройних сил України, які виконують там бойові завдання. Внаслідок цієї трагедії двоє військовослужбовців загинули і двоє дістали поранення. Під час з'ясування причин і обставин цієї трагедії встановлено, що відбувся факт порушення правил поводження зі зброєю, а також порушення заборони на вживання алкогольних напоїв".

За словами О. Мотузяника, цей інцидент розслідує Національна поліція України спільно з військовою службою правопорядку, а керівництво АТО і Міноборони надає всебічне сприяння в розслідуванні.

"Запевняємо, що особи, чиї дії або бездіяльність призвели до цієї трагедії, будуть покарані і понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством України", - наголосив спікер Міноборони.