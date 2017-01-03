Події

16:38 03.01.2017

ТЕС і ТЕЦ України за 11 міс. збільшили споживання вугілля на 8,2%

ТЕС і ТЕЦ України за 11 міс. збільшили споживання вугілля на 8,2%

Київ. 3 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) України в січні-листопаді 2016 року збільшили споживання вугілля на 8,2% (на 2 млн 125,9 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 28 млн 187,1 тис. тонн.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, в листопаді-2016 споживання вугілля ТЕС і ТЕЦ скоротилося на 3,2% (на 86,3 тис. тонн) порівняно з аналогічним місяцем 2015 року – до 2 млн 636,4 тис. тонн.

Як повідомлялося, ТЕС і ТЕЦ України в 2015 році скоротили споживання вугілля на 17,6% (на 6 млн 127,5 тис. тонн) порівняно з 2014 роком – до 28 млн 637,6 тис. тонн.

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