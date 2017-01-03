Події

16:40 03.01.2017

Кабмін поширив дію плану з облаштування кордону з РФ і адмінкордони з Кримом на кордон із Молдовою

Кабінет Міністрів України поширив дію плану заходів з інженерно-технічного облаштування російсько-українського кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції і Криму на кордоні з Молдовою.

Згідно з розпорядженням №1060 від 28 грудня, уряд замінив Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на Міністерство аграрної політики і продовольства в переліку державних органів, яким доручено забезпечити фінансування плану заходів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті України на відповідний рік, та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

У повідомленні, яке додається до розпорядження, зазначається, що затвердження розпорядження сприятиме підвищенню рівня захищеності ділянок російсько-українського та українсько-молдовського державного кордону.

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