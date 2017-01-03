Події

16:42 03.01.2017

Мінфін з лютого розміщуватиме ОВДП на підставі анонімних заявок

Національний банк України (НБУ) підвищив вимоги до анонімності індивідуальних заявок учасників під час розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на веб-сайті центробанку.

Відповідні зміни до "Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням ОВДП" були узгоджені з Міністерством фінансів і закріплені постановою НБУ № 417 від 28 грудня 2016 року.

Зміни набувають чинності 19 лютого 2017 року.

За даними НБУ, відтепер під час розміщення ОВДП уповноважені особи Нацбанку і Мінфіну матимуть доступ лише до інформації про номери та типи заявок учасників.

Доступ до змісту заявок відкриватиметься поетапно після завершення терміну отримання заявок: спочатку уповноважені особи НБУ та Мінфіну отримають інформацію про зміст конкурентних та неконкурентних заявок без зазначення найменувань учасників; доступ до переліку учасників буде відкритий після завершення розміщення ОВДП та інформування учасників про результати їх участі у розміщенні.

Перелік учасників, заявки яких були відхилені, буде доступний уповноваженим особам НБУ і Міністерства фінансів з моменту відхилення заявок.

НБУ розраховує, що оновлений порядок розміщення ОВДП надасть можливість підвищити об'єктивність розгляду заявок учасників.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України до 2017 року планує державні запозичення в обсязі 190,8 млрд грн, зокрема зовнішні – 86,89 млрд грн.

Для порівняння: держбюджет на 2016 рік, з урахуванням прийнятих до нього змін, державні запозичення планувалися в обсязі 251,374 млрд грн, зокрема зовнішні – 122,65 млрд грн.

Перші в 2017 році первинні аукціони з розміщення ОВДП відбудуться 10 січня, на них будуть виставлені папери з погашенням через 3, 6, 9 і 12 місяців, а також через 2 роки.

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