Влада Києва оптимізувала дорожній рух на перехресті вулиці Хмельницького з Леонтовича

У центрі столиці встановлено новий світлофорний об'єкт у місці примикання вулиці Леонтовича до вулиці Богдана Хмельницького, що має розвантажити транспортну магістраль і знизити кількість заторів у центрі Києва, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Головною підставою для його спорудження були регулярні затори на бульварі Тараса Шевченка через низьку пропускну здатність вулиці Леонтовича. Як наслідок, автомобілі під час руху з бульвару наліво на вулицю Леонтовича накопичувалися на тому перехресті, що ускладнювало рух бульваром", - йдеться в оприлюдненому у вівторок повідомленні.

Коментуючи це рішення, директор КП "Київдорсервіс" Віктор Черній зазначив, що зараз у центральній частині міста інтенсивність руху як автомобілів, так і пішоходів дуже висока, тому упорядкування руху за допомогою світлофорів - цілком дієвий метод поліпшення ситуації з пробками.

"Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР) дозволяє дистанційно налаштувати синхронізацію роботи світлофорних об'єктів, щоб покращити рух автотранспорту", - сказав В. Черній.

В інформації зазначається, що при цьому пішохідні переходи залишаються наземними – а значить доступними для всіх категорій пішоходів, зокрема і людей з обмеженою мобільністю.

Співробітники Центру вдосконалення організації дорожнього руху та його безпеки КП "Київдорсервіс" налагодили синхронізовану роботу нового світлофорного об'єкта зі світлофорним об'єктом в місці примикання вулиці Леонтовича до бульвару Шевченка.

Станом на 3 січня 2017р до системи АСКДР підключено 215 світлофорів з понад 600 наявних у місті. Система охоплює переважно центральні райони і кілька важливих магістралей, дозволяє забезпечувати їх узгоджену роботу - шляхом синхронізації фаз сигналів кількох світлофорів, так і через запровадження маршрутів у режимі "Зелена хвиля".