Українець віз через КПВВ пособницю НЗФ і приховані товари

На лінії розмежування прикордонники Краматорського загону у вівторок зупинили для перевірки автомобіль "Рено Кенго", в якому виявили жінку, яка ймовірно є пособницей незаконних збройних формувань (НЗФ) і приховані товари народного споживання.

"Іномаркою на виїзд на територію через неконтрольовану КПВВ "Маріїнка" їхав громадянин України. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що пасажирку авто 1990 року народження розшукують правоохоронні органи як підозрювану у пособництві можливим незаконним збройним формуванням. Цю громадянку передано співробітникам Національної поліції", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України.

У подальшому також було проведено додатковий огляд автомобіля. Як результат, в його конструктивних особливостях були виявлені товари народного споживання, зокрема засоби для видалення іржі, утеплювачі, силікон, шліфувальна сітка, батарейки тощо. Ці товари передані зведеній мобільній групі для прийняття правового рішення.