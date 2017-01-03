У Львові горять склади

У вівторок о 13.17 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на 2-му поверсі будівлі у Львові на вул. Стороженка,32, де розташоване виробниче приміщення приватного підприємства, повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"На місце події негайно за підвищеним номером виклику були відправлені пожежно-рятувальні підрозділи №2, 4, 3, 30, 29, 31, 1 та частини спеціальної пожежної техніки загону технічної служби р. Львова. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили загоряння на 2-му поверсі будівлі у виробничому приміщенні приватного підприємства", - йдеться в інформації.

О 16.15 пожежу локалізовано на площі орієнтовно 900 кв. м. Загрози розповсюдження вогню немає. Триває ліквідація пожежі. На місці події працюють 62 рятувальників і 12 одиниць основної техніки.