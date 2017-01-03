Події

18:58 03.01.2017

Перший заступник голови Держприкордонслужби України обговорив з першим заступником голови СММ ОБСЄ функціонування КПВВ у зоні АТО

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк обговорив з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександром Хугом питання функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду уздовж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей.

Як повідомляється на урядовому порталі у вівторок, сторони обговорили спрощення пропускних операцій для цивільного населення, а також можливості зміни режиму роботи КПВВ.

"Метою зустрічі було обговорення основних досягнень і результатів співпраці між Держприкордонслужбою і СММ ОБСЄ в Україні в 2016 році, а також визначення пріоритетів розвитку співробітництва на 2017 рік.... Зустріч в черговий раз відзначила налаштованість і транспарентність сторін до послідовної і плідної співпраці", - йдеться в повідомленні.

ВАЖЛИВЕ

Суд не зміг обрати запобіжний захід Курченку

Мінінфраструктури попереджає про можливе скасування рейсів до Дубая і Шарджі в найближчі кілька днів

Закон про зниження "зеленого" тарифу для великих сонячних електростанцій у 1,8 рази вступив у дію

Збір у 2% під час купівлі готівкової валюти втратив силу

Кабмін розширив пілотний проект спрощеної реєстрації шлюбу ще на 8 українських міст

ОСТАННЄ

Поліція затримала псевдомінера готелю у Вінниці

Прокуратура через суд вимагає повернути з незаконного володіння два гуртожитки НАУ в Києві

У Львові горять склади

Українець віз через КПВВ пособницю НЗФ і приховані товари

Влада Києва оптимізувала дорожній рух на перехресті вулиці Хмельницького з Леонтовича

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда складов в Киеве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА