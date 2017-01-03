Перший заступник голови Держприкордонслужби України обговорив з першим заступником голови СММ ОБСЄ функціонування КПВВ у зоні АТО

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк обговорив з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександром Хугом питання функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду уздовж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей.

Як повідомляється на урядовому порталі у вівторок, сторони обговорили спрощення пропускних операцій для цивільного населення, а також можливості зміни режиму роботи КПВВ.

"Метою зустрічі було обговорення основних досягнень і результатів співпраці між Держприкордонслужбою і СММ ОБСЄ в Україні в 2016 році, а також визначення пріоритетів розвитку співробітництва на 2017 рік.... Зустріч в черговий раз відзначила налаштованість і транспарентність сторін до послідовної і плідної співпраці", - йдеться в повідомленні.