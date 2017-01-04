Події

09:14 04.01.2017

Бойовики за минулу добу 39 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, поранені двоє бійців ЗСУ

Бойовики за минулу добу 39 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.

"Двоє наших військовослужбовців дістало поранень", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку з мінометів противник обстрілював Широкине. З озброєння БМП і гранатометів неодноразово вів вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному і Талаківці також вогонь вели снайпери.

З гранатометів та стрілецького озброєння бойовики протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку, що на луганському напрямку.

На донецькому напрямку - з 82-мм мінометів - Луганське, а з гранатометів і стрілецької зброї незаконні збройні формування вели вогонь по українських позиціях у районі Майорська, Зайцевого, Луганського, Авдіївки та Пісків.

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