Бойовики за минулу добу 39 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, поранені двоє бійців ЗСУ

Бойовики за минулу добу 39 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.

"Двоє наших військовослужбовців дістало поранень", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку з мінометів противник обстрілював Широкине. З озброєння БМП і гранатометів неодноразово вів вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному і Талаківці також вогонь вели снайпери.

З гранатометів та стрілецького озброєння бойовики протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку, що на луганському напрямку.

На донецькому напрямку - з 82-мм мінометів - Луганське, а з гранатометів і стрілецької зброї незаконні збройні формування вели вогонь по українських позиціях у районі Майорська, Зайцевого, Луганського, Авдіївки та Пісків.