У чергах на кордоні з Польщею майже 800 автомобілів

780 автомобілів стояли в чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею станом на 8-му годину ранку, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску "Ягодин авто" - 200 автомобілів, у ПП "Грушів" - 120, у ПП "Рава-Руська", "Краковець" і "Угринів" - по 100. У ПП "Устилуг" - 70, у ПП "Смільниця" - 60 та у ПП "Шегині" - 30 транспортних засобів.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Косино" - 20 автомобілів, у ПП "Лужанка" - 10.

На кордоні зі Словаччиною та Румунією черг немає.