Унаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в Сумах загинула жінка, евакуювали понад 100 людей

Унаслідок вибуху без подальшого горіння, попередньо побутового газу, у вівторок увечері на 7-му поверсі в десятиповерховому житловому будинку в Сумах на вул. Металургів, 24 загинула жінка, двох людей врятовано з-під завалів, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Загинула одна людина - жінка, двох осіб врятовано з-під завалів. По медичну допомогу звернулося десятеро людей (троє дітей, семеро дорослих), з яких вісім після надання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилися. До лікувальних закладів госпіталізовано двох людей", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок вибуху зруйноване перекриття між 6-м і 7-м поверхами та 7-м і 8-м поверхами в межах однієї кімнати (близько 20 кв. м), зруйновані міжкімнатні перегородки та стіни у двох квартирах, пошкоджені вікна з 5-го по 8-й поверх. Загалом пошкоджень різного характеру дістали п’ять квартир.

Окрім цього, здійснено евакуацію мешканців будинку з їх подальшим розселенням. Загалом у будинку проживають 432 жителі, з яких потребувала розселення 101 людина: 48 осіб відселено до готелю, решта 53 особи самостійно переселилися до родичів.

До проведення робіт залучені 212 людей і 33 одиниці техніки, зокрема від ДСНС 138 людей особового складу та 17 одиниць техніки.

Розгорнуто пересувний пункт обігріву.

З огляду на можливу загрозу подальших руйнувань аварійно-рятувальні роботи в нічний час не проводилися.