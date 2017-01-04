Події

09:30 04.01.2017

Єфремову вручили обвинувальний акт

Голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександру Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та низки інших злочинів.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат О. Єфремова Олександр Мельников, обвинувальний висновок у вівторок було вручено підозрюваному і двом його адвокатам.

Таким чином, тепер справу О. Єфремова може бути передано в суд.

Як повідомлялося, О. Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни йому інкримінується підтримка самопроголошеної "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

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