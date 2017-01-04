Екс-директора запорізького "Дубового Гаю" підозрюють у підробці, що призвела до розкрадання коштів на благоустрій парку

Запорізькою місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом привласнення посадовими особами КП "Центральний парк культури та відпочинку "Дубовий Гай" грошових коштів при виконанні робіт, пов'язаних із поліпшенням технічного стану та благоустрою малої водойми на території парку.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2015 році колишнім директором закладу з одним із приватних підприємств було укладено договір підряду на виконання зазначених робіт, які в повному обсязі виконані не були", - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Запорізької області.

В інформації зазначається, що знаючи про це, колишній керівник комунального підприємства, маючи умисел на службове підроблення, внесла в офіційний документ завідомо неправдиві відомості про обсяг фактично виконаних робіт, підписала та скріпила його гербовою печаткою КП.

Процесуальними керівниками Запорізької місцевої прокуратури №1 екс-керівнику комунального закладу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Зараз підозрювану оголошено в розшук у зв'язку з неявкою в орган попереднього розслідування, вживаються заходи щодо встановлення її місця перебування.