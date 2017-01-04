Голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявляє, що ОБСЄ не влаштовує статус-кво на сході України.

"Цей візит має означати насамперед, що нас не влаштовує статус-кво, який є нині, і що ми хочемо докласти зусиль, щоб відбулися зміни на краще", - сказав С.Курц на спільному з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним брифінгу в Маріуполі в середу.

При цьому він зазначив, що оскільки немає ніякого іншого базового документа, то необхідно дотримуватися виконання Мінських домовленостей.