Закон про Вищу раду правосуддя набуде чинності 5 січня

Закон про Вищу раду правосуддя опубліковано в середу в офіційному органі Верховної Ради газеті "Голос України".

Закон набуде чинності 5 січня, за винятком низки пунктів, що набудуть чинності пізніше.

Як повідомлялося, 3 січня стало відомо, що закон підписав президент України Петро Порошенко. Він підписав цей закон під час зустрічі з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедисюком та заступником голови Адміністрації президента Олексієм Філатовим.

"Орган, який прибирає політичну складову в судовій гілці влади, насамперед, із механізмів призначення, переведення, звільнення суддів, надання згоди на затримання або арешт судді", - відзначив переваги створення цієї ради президент.

Народні депутати ухвалили закон "Про Вищу раду правосуддя" в ніч на 21 грудня 2016 року.

Закон визначає статус, повноваження, основи організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя. Згідно із законом Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності суспільству, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів.

Документ передбачає, що Вища рада правосуддя ухвалює рішення про звільнення суддів із посади та дає згоду на затримання чи арешт судді. Вища рада правосуддя також забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо суддів.

Нині згоду на затримання та арешт судді дає Верховна Рада.

Закон надає Вищій раді правосуддя повноваження вносити подання щодо призначення судді на посаду, створювати органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів, приймати рішення про переведення судді з одного суду до іншого, погоджувати кількість суддів у суді, брати участь у визначенні видатків держбюджету на утримання судів, органів правосуддя, затверджувати за поданням Державної судової адміністрації України нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення судів.

До складу Вищої ради правосуддя входить 21 особа, 10 із них обирає з'їзд суддів із числа суддів або суддів у відставці, 2 призначає президент, 2 обирає Верховна Рада, 2 - з'їзд адвокатів, 2 - всеукраїнська конференція прокурорів, 2 - з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного Суду входить до Ради за посадою.

Її членів призначають терміном на чотири роки. Та сама особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два терміни поспіль. Закон прописує порядок обрання членів Вищої ради правосуддя, їхні права та обов'язки, порядок звільнення.

Прописано структуру та організацію діяльності Вищої ради правосуддя. Для розгляду справ про дисциплінарну відповідальність суддів Рада створює дисциплінарні палати, до складу кожної з них входить щонайменше чотири члени, значна частина з них має бути в минулому суддями.