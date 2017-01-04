Події

10:29 04.01.2017

Українсько-польське стратегічне партнерство не має альтернативи і розвиватиметься - Порошенко

Президент України Петро Порошенко у вітанні з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Польща зазначив, що за чверть століття обидві країни та народи збудували міцний фундамент партнерських відносин, повідомляє прес-служба глави Української держави.

П.Порошенко наголосив, що високо цінує підтримку Польської держави, яка першою з країн світу визнала незалежність і суверенітет України, і особливо вдячний за послідовні і цілеспрямовані зусилля Польщі в зміцненні міжнародної єдності та солідарності з Україною у ці складні часи, пов'язані з необхідністю протистояти російській агресії.

"Сьогоднішній високий рівень українсько-польських відносин завдяки мудрості і зрілості наших народів, які, пройшовши крізь випробування трагічною історією, навчилися по-справжньому цінувати взаємну дружбу і братерство. Вірю, що українсько-польське стратегічне партнерство не має альтернативи і надалі розвиватиметься в дусі довіри, поваги і взаємної підтримки", - йдеться в привітанні П.Порошенка президентові Польщі Анджею Дуді.

Глава Української держави побажав своєму польському колезі міцного здоров'я, невичерпної енергії та подальших звершень на благо вітчизни, а дружньому польському народу - миру, злагоди і процвітання.

ВАЖЛИВЕ

Єфремову вручили обвинувальний акт

Бойовики за минулу добу 39 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, поранені двоє бійців ЗСУ

Суд не зміг обрати запобіжний захід Курченку

Мінінфраструктури попереджає про можливе скасування рейсів до Дубая і Шарджі в найближчі кілька днів

Закон про зниження "зеленого" тарифу для великих сонячних електростанцій у 1,8 рази вступив у дію

ОСТАННЄ

Кількість загиблих на виробництві в Україні за 2016 р. зросла на 6%, за грудень знизилася на 42%

Мокрий сніг та ожеледиця на дорогах очікуються в середу в Києві

У Чернівецькій області зареєстровано випадок пташиного грипу у диких лебедів

Закон про Вищу раду правосуддя набуде чинності 5 січня

Порошенко доручив Мінкультури організувати церемонію перепоховання Олеся в Україні

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
гороскоп стрелец на завтра
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Николаев автосалоны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА