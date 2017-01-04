Українсько-польське стратегічне партнерство не має альтернативи і розвиватиметься - Порошенко

Президент України Петро Порошенко у вітанні з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Польща зазначив, що за чверть століття обидві країни та народи збудували міцний фундамент партнерських відносин, повідомляє прес-служба глави Української держави.

П.Порошенко наголосив, що високо цінує підтримку Польської держави, яка першою з країн світу визнала незалежність і суверенітет України, і особливо вдячний за послідовні і цілеспрямовані зусилля Польщі в зміцненні міжнародної єдності та солідарності з Україною у ці складні часи, пов'язані з необхідністю протистояти російській агресії.

"Сьогоднішній високий рівень українсько-польських відносин завдяки мудрості і зрілості наших народів, які, пройшовши крізь випробування трагічною історією, навчилися по-справжньому цінувати взаємну дружбу і братерство. Вірю, що українсько-польське стратегічне партнерство не має альтернативи і надалі розвиватиметься в дусі довіри, поваги і взаємної підтримки", - йдеться в привітанні П.Порошенка президентові Польщі Анджею Дуді.

Глава Української держави побажав своєму польському колезі міцного здоров'я, невичерпної енергії та подальших звершень на благо вітчизни, а дружньому польському народу - миру, злагоди і процвітання.