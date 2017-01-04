Події

10:30 04.01.2017

У Чернівецькій області зареєстровано випадок пташиного грипу у диких лебедів

Згідно з оперативною інформацією Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби), на водоймищі в с. Чортория Кіцманського району Чернівецької області було зареєстровано падіж лебедів, спричинений пташиним грипом.

"Під час дослідження відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) 2 січня 2017 року встановлено діагноз – грип птиці", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Держпродспоживслужби України у вівторок.

Нині затверджено план з ліквідації захворювання, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду. В осередку захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення поширення вірусу пташиного грипу – карантин, зонування, клінічні обстеження птиці та лабораторні дослідження біоматеріалу від птиць, що перебувають у зонах захисту і спостереження.

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