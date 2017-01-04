Події

10:44 04.01.2017

Мокрий сніг та ожеледиця на дорогах очікуються в середу в Києві

У середу, 4 січня, в столиці України очікується хмарна погода з проясненнями, вдень мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста", - йдеться в оприлюдненому в середу вранці повідомленні.

Пішоходам рекомендується рухатися тротуарами з обережністю, переходити дорогу лише в установлених для цього місцях, бути обачними.

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