Мокрий сніг та ожеледиця на дорогах очікуються в середу в Києві

У середу, 4 січня, в столиці України очікується хмарна погода з проясненнями, вдень мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста", - йдеться в оприлюдненому в середу вранці повідомленні.

Пішоходам рекомендується рухатися тротуарами з обережністю, переходити дорогу лише в установлених для цього місцях, бути обачними.