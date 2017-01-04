Кількість загиблих на виробництві в Україні за 2016 р. зросла на 6%, за грудень знизилася на 42%

На підприємствах України за весь 2016 рік смертельно травмовані 397 людей, що на 6% більше порівняно з 2015 роком, коли цей показник становив 375 осіб, повідомила Державна служба з питань праці (Держпраці) з посиланням на дані оперативного обліку у вівторок.

При цьому зазначено, що, зокрема, за 12 місяців унаслідок бойових дій загинула одна людина на виробництві, тоді як за весь 2015 рік через бойові дії загинули 20 осіб на виробництві.

Також уточнюється, що основними видами подій, що призвели до нещасних випадків із летальним кінцем, пов'язаним із виробництвом, у 2016 році були: дорожньо-транспортні пригоди і наїзди транспортного засобу - загинули 136 осіб (34% загальної кількості загиблих), падіння потерпілих - 65 осіб (16%), падіння, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту - 61 особа (15%), дія предметів і деталей, що рухаються, - 46 людей (12%), ураження електричним струмом - 29 осіб (7%).

У грудні на підприємствах України смертельно травмовані 19 осіб, за аналогічний період 2015 року - 33 людини (зниження на 42%).

У період із 1 по 2 січня 2017 року повідомлень про нещасні випадки зі смертельним кінцем і групові нещасні випадки, пов'язані з виробництвом на підприємствах України, не надходило.