Події

11:28 04.01.2017

Голова ОБСЄ: Основою для проведення виборів на Донбасі є повноцінне припинення вогню

Голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що повноцінне припинення вогню має стати основою для проведення чесних і вільних виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Основою для ефективної роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути справжнє припинення вогню. Це також має стати основою для того, про що ви вже зазначили, для проведення вільних і чесних виборів", - сказав С.Курц на спільному з главою МЗС України Павлом Клімкіним брифінгу в Маріуполі в середу вранці.

ВАЖЛИВЕ

Суд задовольнив клопотання прокурорів про взяття під варту Курченка

На Донбасі перебувають близько 5 тис. російських військових - Полторак

Fitch знизило рейтинг ПриватБанку до "RD" із "CCC"

На всіх перевалах Закарпаття закрито рух автотранспорту

Українсько-польське стратегічне партнерство не має альтернативи і розвиватиметься - Порошенко

ОСТАННЄ

"Укртранснафта" відкачає нафту Urals із нафтопроводу "Одеса-Кременчук", перевезе залізничним транспортом для заповнення другої нитки "Дружби"

Гройсман відзначає приріст митних надходжень у 2016 р.

Кількість загиблих на виробництві в Україні за 2016 р. зросла на 6%, за грудень знизилася на 42%

Мокрий сніг та ожеледиця на дорогах очікуються в середу в Києві

У Чернівецькій області зареєстровано випадок пташиного грипу у диких лебедів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/88813/aviakatastrofy-prichiny-i-sledstviya/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в ивано-франковске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА