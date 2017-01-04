Голова ОБСЄ: Основою для проведення виборів на Донбасі є повноцінне припинення вогню

Голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що повноцінне припинення вогню має стати основою для проведення чесних і вільних виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Основою для ефективної роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути справжнє припинення вогню. Це також має стати основою для того, про що ви вже зазначили, для проведення вільних і чесних виборів", - сказав С.Курц на спільному з главою МЗС України Павлом Клімкіним брифінгу в Маріуполі в середу вранці.