Гройсман відзначає приріст митних надходжень у 2016 р.

Наведення ладу на митниці забезпечило надходження до державного бюджету України в 2016 році надпланових 18 млрд грн, зокрема рекордне перевиконання в грудні на 4 млрд грн, вважає прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Одна з проблем, за вирішення якої ми взялися минулого року, - наведення ладу на митниці. Основне наше завдання - збільшення надходжень до державного бюджету... Можу повідомити про перші такі результати: більше ніж 235 млрд (грн - ІФ) за 2016 рік, що на 8% більше, ніж було заплановано, і на 16% більше, ніж за попередній рік. 18 млрд грн додатково до плану - не маленька сума", - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Уже із серпня процес пішов, і в грудні ми отримали взагалі рекордні "плюс" 4 млрд грн", - додав В.Гройсман.

Раніше з посиланням на Національний банк України повідомлялося, що імпорт товарів до країни в січні-листопаді 2016 року зріс на 1% порівняно з аналогічним періодом 2015 року. При цьому середньорічна девальвація гривні минулого року становила 17%, зокрема 2,1% - у грудні (до 25,5538 грн/$1).

Прем'єр також нагадав, що на 2017 рік у бюджеті закладено можливість спрямовувати частину коштів від перевиконання планів на митниці на її технічну модернізацію, що дасть змогу закупити сканери, інше технічне обладнання, програмне забезпечення.