На всіх перевалах Закарпаття закрито рух автотранспорту

У зв'язку із сильним снігопадом та заметами на всіх перевалах Закарпатської області з 10:00 4 січня тимчасово обмежено рух великовантажного та пасажирського транспорту.

"Шановні водії! Зважаючи на ускладнення погодних умов звертаємося до вас із проханням утриматися від поїздок і дочекатися покращення погодних умов", - йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, оприлюдненому в середу.

В інформації зазначено, що сильний сніг і пориви вітру до 23 м/с у середу очікуються також і на Львівщині. Крім того, в горах Львівської області та високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки.

"Тому закликаємо туристів утриматися від походів у гори", - наголошується в повідомленні.

Пізніше в Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції України повідомили, що з огляду на складні погодні умови - сильні снігопади, різкі пориви вітру та ожеледь - 4 січня з 10:00 на автодорогах державного значення Закарпатської області введено тимчасове обмеження руху для великовантажних транспортних засобів.