Fitch знизило рейтинг ПриватБанку до "RD" із "CCC"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings напередодні Нового року знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті ПриватБанку (Дніпро) з "CCC" до "RD"(обмежений дефолт), видаливши його зі списку Rating Watch Evolving (RWE).

Як зазначено в повідомленні агентства, таке рішення з’явилося після оголошення Нацбанку України про те, що треті особи, які виступали незабезпеченими та субординованими кредиторами банку, були залучені в процес його рекапіталізації й потрапили під процедуру bail-in напередодні націоналізації банку 21 грудня 2016 року.

Фактично всі кошти, вкладені такими кредиторами в єврооблігації та субординований борг ПриватБанку, були використані на його рекапіталізацію, пояснює Fitch.

Агентство додає, що рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу банку було знижено до рівня мінімально можливого рівня "C"/"RR6" і відкликано у зв'язку зі скасуванням цінних паперів.

Підтвердження рейтингу підтримки на рівні "5" і рейтингу підтримки на рівні "No Floor", на думку агентства, відображає недостатню державну підтримку, яка не запобігла втраті кредиторів та на яку не можна покладатися в майбутньому. Fitch також вказує на обмежену здатність влади надавати підтримку іноземною валютою у разі потреби.

Агентство уточнює, що довгостроковий РДЕ в національній валюті та національний рейтинг наразі залишаються без змін, оскільки у Fitch нині недостатньо інформації, чи стосувалася процедура bail-in пріоритетних незабезпечених зобов'язань у місцевій валюті перед третіми особами.

Рейтинг життєздатності також було збережено на рівні "Е", оскільки рекапіталізація банку не була завершена і після bail-in дефіцит капіталу залишається значним: він оцінюється в 4,3 розміру регулятивного капіталу на кінець третього кварталу 2016 року.

Fitch очікує, що перегляд та оновлення РДЕ в іноземній валюті і рейтинг життєздатності банку відбудеться після отримання достатньої інформації про його кредитне становище після рекапіталізації.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів за пропозицією Нацбанку та акціонерів ПриватБанку 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізацію фінустанови. Обсяг емісії облігацій внутрішньої держпозики для цих цілей оцінювався в межах 116,8-148 млрд грн.

У рамках націоналізації ПриватБанку його зобов'язання перед спеціально створеною британською компанією UK SPV Credit Finance plc - емітентом єврооблігацій - підлягали процедурі bail-in й були обмінені на акції додаткової емісії банку. Потім Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який ввів тимчасову адміністрацію до фінустанови, продав акції банку державі за 1 грн.

Йдеться про три випуски єврооблігацій: на $175 млн за ставкою 10,875% із погашенням 28.02.2018, на $200 млн за ставкою 10,25% із погашенням 23.01.2018 і на $220 млн за ставкою 11% (облігації субординованого боргу) з погашенням у 2021 році.

"Єврооблігації чомусь потрапили до переліку тих фінансових інструментів, які було переведено в капітал. Це було рішення Національного банку, і тому я думаю, ми разом із Нацбанком намагатимемося порозумітися з тримачами єврооблігацій, якщо ні, то в судовому порядку доводитимемо правоту", - прокоментував цю ситуацію новий голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак.