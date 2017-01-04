"Укртранснафта" відкачає нафту Urals із нафтопроводу "Одеса-Кременчук", перевезе залізничним транспортом для заповнення другої нитки "Дружби"

ПАТ "Укртранснафта" домовилося з ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) про перевалку нафти марки Urals, що викачується з нафтопроводу "Одеса-Кременчук", на залізничний транспорт для подальшого транспортування та закачування до другої нитки нафтопроводу "Дружба", повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник гендиректора "Укртранснафти" Андрій Пасішник.

"3 січня уклали договір з "Укртатнафтою" на перевалку нафти Urals з ділянки "Одеса-Кременчук", яку залізницею доставлятимемо до Бродів і там заповнюватимемо другу нитку нафтопроводу "Дружба" (наразі заповнена водним консервантом). Плануємо витіснити Urals протягом січня і з лютого вже качати Azeri Light на Кременчуцький НПЗ. Заміщення нафти на Azeri Light здійснюється у виконання умов підписаного з "Укртатнафтою" договору транспортування для Кременчуцького НПЗ починаючи з 2017 року не менше ніж 1,3 млн тонн азербайджанської нафти", - сказав він.

А.Пасішник наголосив, що договір з "Укртатнафтою" щодо транспортування азербайджанської нафти містить гарантії: у разі зниження обсягів транспортування Кременчуцький НПЗ компенсує "Укртранснафті" всі витрати на заміщення нафти Urals на Azeri Light у нафтопроводі "Одеса-Кременчук".

Договір про транспортування "Укртранснафтою" для Кременчуцького НПЗ не менше ніж 1,3 млн тонн азербайджанської нафти на рік, починаючи з 2017 року, в грудні був схвалений загальними зборами НАК "Нафтогаз України".

Як повідомлялося, нафтопровід "Одеса-Кременчук" простоює близько п'яти років.