Події

12:28 04.01.2017

На Донбасі перебувають близько 5 тис. російських військових - Полторак

У Донецькій і Луганській областях на сьогодні перебувають 5 тис. кадрових російських військовослужбовців і 35 тис. бойовиків, повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"Сформовано російське терористичне угруповання в зоні АТО, на сьогодні їх близько 40 тис. Із них 5 тис. - це регулярні війська РФ", - сказав він в інтерв'ю "5 каналу".

За словами С.Полторака, на озброєнні у бойовиків перебуває близько 600 танків, 1,3 тис. бойових машин, 760 артилерійських систем і 300 реактивних систем залпового вогню. За минулий рік режим припинення вогню противник порушив понад 16 тис. разів.

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