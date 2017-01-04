Двоє українських військових поранені в зоні АТО за добу

Двоє українських військовослужбовців дістало поранень у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, двоє військовослужбовців дістало поранень", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку в районі Попасної противник здійснив сім провокацій із застосуванням гранатометів і кулеметів. Кожен епізод тривав близько 15 хвилин.

На донецькому напрямку бойовики продовжують застосовувати важке озброєння, порушуючи Мінські угоди, зокрема, активно застосовують міномети на Світлодарській дузі. Під час обстрілу позицій сил АТО в районі н. п. Луганське бойовики випустили 35 мінометних мін. Решта обстрілів припала на авдіївську промзону та околиці Горлівки. Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 14 збройних провокацій, три із них - із застосуванням важкого озброєння.

На маріупольському напрямку ситуація залишається практично незмінною: дві треті обстрілів припадає на приморські рубежі, зокрема, на ділянку Водяне-Широкине. Там бойовики застосовували бронетехніку, працювали снайпери противника. У Широкиному бойовики випустили по позиціях українських військових три мінометні міни. Крім того, режим припинення вогню порушувався на ділянці Мар’їнка-Красногорівка, Павлопіль, Талаківка. Загалом за добу на маріупольському напрямку зафіксовано 18 випадків порушення режиму припинення вогню, один із них - із застосуванням важкого озброєння.