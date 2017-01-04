Події

13:13 04.01.2017

Позиції, зайняті силами АТО на Світлодарській дузі, перебувають на підконтрольній Києву території - Полторак

Переміщення сил АТО в Донецькій і Луганській області відбуваються без порушень Мінських угод, нові позиції, зайняті на Світлодарській дузі, перебувають на підконтрольній Україні території, заявляє міністр оборони Степан Полторак.

В інтерв'ю "5 каналу", говорячи про Новолуганське, яке раніше було в "сірій зоні", а з кінця грудня там перебувають українські військові, С.Полторак зазначив, що сили АТО таким чином зреагували на атаки бойовиків.

"Ми не порушуємо Мінських угод. Узагалі, згідно з Мінськими угодами, ця територія належить Україні. Ми всі переміщення робимо на своїй території", - наголосив він.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко підписав закон, що надає право на призначення дострокової пенсії військовим - учасникам АТО

Порошенко підписав закон про вдосконалення порядку проходження військової служби

Двоє українських військових поранені в зоні АТО за добу

Суд задовольнив клопотання прокурорів про взяття під варту Курченка

На Донбасі перебувають близько 5 тис. російських військових - Полторак

ОСТАННЄ

Кабмін встановив отримання академічної стипендії 40-45% студентів

НАБУ відкрило справу за фактом одержання неправомірної вигоди невстановленими особами з числа нардепів

"Укртрансгаз" допустив "Нафтогаз" та "ЕРУ" до тендера із закупівлі 2,5 млрд куб. м газу

ПРООН оголосила тендери за 8 програмами держзакупівель лікарських засобів

Австрія виділяє EUR2 млн гумдопомоги жителям сходу України

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/16965/bayazet/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа квартир в Киеве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА