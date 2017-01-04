Позиції, зайняті силами АТО на Світлодарській дузі, перебувають на підконтрольній Києву території - Полторак

Переміщення сил АТО в Донецькій і Луганській області відбуваються без порушень Мінських угод, нові позиції, зайняті на Світлодарській дузі, перебувають на підконтрольній Україні території, заявляє міністр оборони Степан Полторак.

В інтерв'ю "5 каналу", говорячи про Новолуганське, яке раніше було в "сірій зоні", а з кінця грудня там перебувають українські військові, С.Полторак зазначив, що сили АТО таким чином зреагували на атаки бойовиків.

"Ми не порушуємо Мінських угод. Узагалі, згідно з Мінськими угодами, ця територія належить Україні. Ми всі переміщення робимо на своїй території", - наголосив він.