Події

13:16 04.01.2017

Австрія виділяє EUR2 млн гумдопомоги жителям сходу України

Голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив, що Австрія виділяє ще EUR2 млн гуманітарної допомоги жителям сходу України.

"Австрія виділяє додаткові EUR2 млн для надання гуманітарної допомоги населенню в східній частині України", - написав С.Курц у своєму мікроблозі у Twitter у середу.

Крім того, він повідомив, що відвідав станцію з фільтрування води в Маріуполі, яка "забезпечує чистою водою понад 400 тис. людей у Маріуполі завдяки підтримці ICRC" (Міжнародного комітету Червоного Хреста - ІФ).

Як відомо, С.Курц 3-4 січня разом із главою МЗС України Павлом Клімкіним відвідали Донецьку область.

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