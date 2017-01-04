Україна за 11 міс. скоротила споживання газу на 6,2%

Україна в січні-листопаді 2016 року скоротила споживання природного газу на 6,2% (на 1,825 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2015 року - до 27,596 млрд куб. м.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема, промисловість спожила 8,538 млрд куб. м (-17,2% проти січня-листопада-2015), населення і бюджетні організації - 10,297 млрд куб. м (-1,2%), ТКЕ - 5,789 млрд куб. м (-0,6%), виробничо-технологічні витрати становили 2,972 млрд куб. м (+3,8%).

Як повідомлялося, Україна в 2015 році скоротила споживання газу на 20,9% (на 8,913 млрд куб. м) порівняно з 2014 роком - до 33,727 млрд куб. м. Зокрема, промисловість знизила споживання на 19,2% - до 11,416 млрд куб. м, населення та бюджетні організації - на 22,6%, до 12,178 млрд куб. м, ТКЕ - на 19,2%, до 6,938 млрд куб. м, виробничо-технологічні витрати - на 15,5%, до 3,196 млрд куб. м.