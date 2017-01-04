Порошенко підписав закон про вдосконалення порядку проходження військової служби

Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби".

Підписав Закон щодо удосконалення порядку проходження військової служби https://t.co/kK0ozDJp4D pic.twitter.com/w3J04VQogg — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 января 2017 г.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, реалізація закону дає змогу нормувати деякі питання, пов'язані з прийняттям, продовженням та звільненням громадян із військової служби. Зокрема, дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.

"Це дає вам можливість завершити контракт із тими, хто вирішив повернутися додому, але разом із тим – ні на йоту не знизити боєздатність і боєготовність частин і підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться у зоні проведення АТО, бойових операцій із захисту нашої держави", - звернувся глава держави до присутніх під час підписання закону міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка.

"Тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення", - додав П.Порошенко.

Водночас президент звернув увагу на те, що заміна особового складу здійснюватиметься поетапно. Законом встановлюється, що право на звільнення від військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені терміни на період до оголошення демобілізації, та які відслужили не менше ніж 18 місяців із дати його продовження. Також звільнитися мають право військові, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та відслужили не менше ніж 24 місяці військової служби за контрактом.

П.Порошенко також констатував, що укладання контрактів відбувається за графіком. "Ми стрімко наближаємося до 70 тисяч, і це свідчить про дуже високий рівень і патріотизму, і готовності зі зброєю в руках захищати Україну", - сказав президент. "Ми дійсно можемо стверджувати, що за два з половиною роки ми побудували нову українську армію" - сказав він.

Документом також вносяться зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пов'язані з унормуванням інших питань щодо прийняття, проходження, звільнення з військової служби. Зміни до Кодексу законів про працю України та закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" врегульовують питання збереження соціальних пільг військовослужбовців.