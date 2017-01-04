Події

13:45 04.01.2017

ПРООН оголосила тендери за 8 програмами держзакупівель лікарських засобів

Програма розвитку ООН (ПРООН, UNDP) оголосила тендери із закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення за вісьмома державними програмами, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Організація оголосила тендери із закупівлі антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених, медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту.

Крім того, оголошено тендер для закупівлі лікзасобів для осіб, які страждають на легеневу артеріальною гіпертензією, розсіяний склероз, дитячий церебральний параліч.

Тендер оголошено також за програмою закупівлі медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для лікування безпліддя жінок методами допоміжних репродуктивних технологій.

Раніше повідомлялося, що ПРООН оголосила збір заявок на постачання лікарських засобів для лікування осіб, хворих на бульозний епідермоліз.

Загалом за кошти держбюджету 2016 року ПРООН закуповуватиме лікарські засоби і вироби медпризначення за 23 напрямами, що майже втричі більше, ніж під час закупівель за кошти держбюджету 2015 року. Загальна сума закупівель становить близько $77 млн, або 51% загальної суми закупівель через міжнародні організації.

ПРООН, зокрема, закуповуватиме ліки та медвироби для доопераційного та післяопераційного періоду із трансплантації, лікування онкологічних хворих, онкологічних та онкогематологічних захворювань у дітей. Також організація закуповуватиме ліки і вироби медичного призначення для лікування та діагностики туберкульозу, гемофілії типу А, В, хвороби Віллебранда у дітей, гемофілії у дорослих, розладу психіки і поведінки, спектра аутизму у дітей.

Крім того, до переліку програм, за якими ПРООН здійснює держзакупівлі за кошти 2016 року, входять препарати і медвироби для лікування муковісцидозу, первинних (уроджених) імунодефіцитів, нанізму різного походження, хвороби Гоше, орфанних метаболічних захворювань.

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