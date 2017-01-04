Порошенко підписав закон, що надає право на призначення дострокової пенсії військовим - учасникам АТО

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції", повідомляє прес-служба глави держави в середу.

Документом вносяться зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", надається право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50-55 років військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і 20 років - для жінок.

Таке саме право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у складі добровольчих формувань, що були включені до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані), особи рядового, начальницького складу та добровольці; добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО.

Дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам вищезазначених категорій громадян, які загинули чи пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО або забезпечення її проведення, також надається право на призначення пенсії за віком.

Закон набуває чинності через місяць з дня його опублікування.