Події

14:16 04.01.2017

"Укртрансгаз" допустив "Нафтогаз" та "ЕРУ" до тендера із закупівлі 2,5 млрд куб. м газу

ПАТ "Укртрансгаз" допустило до участі в тендері із закупівлі 2,5 млрд куб. м газу для виробничо-технологічних потреб НАК "Нафтогаз України" і ПП "ЕРУ Трейдінг", повідомляється в системі ProZorro.

Очікувана вартість закупівлі - 17,048 млрд грн.

Згідно з оприлюдненою інформацією, пропозиції ТОВ "Група УМВБ", ТОВ "Нафтогазгруп Деметра", ТОВ "Еско-Північ" було відхилено.

"У складі тендерної пропозиції (кожної з цих компаній - ІФ) відсутні документи, що підтверджують наявність достатніх ресурсів газу, передбаченого проектом договору, включеним до складу тендерної документації", - йдеться в обґрунтуванні відхилення заявок.

Як повідомлялося, в 2016 році газ для виробничо-технологічних потреб "Укртрансгазу" в обсязі 1,8 млрд куб. м постачав "Нафтогаз України".

ВАЖЛИВЕ

Порошенко підписав закон, що надає право на призначення дострокової пенсії військовим - учасникам АТО

Порошенко підписав закон про вдосконалення порядку проходження військової служби

Двоє українських військових поранені в зоні АТО за добу

Суд задовольнив клопотання прокурорів про взяття під варту Курченка

На Донбасі перебувають близько 5 тис. російських військових - Полторак

ОСТАННЄ

Кабмін встановив отримання академічної стипендії 40-45% студентів

НАБУ відкрило справу за фактом одержання неправомірної вигоди невстановленими особами з числа нардепів

ПРООН оголосила тендери за 8 програмами держзакупівель лікарських засобів

Австрія виділяє EUR2 млн гумдопомоги жителям сходу України

Позиції, зайняті силами АТО на Світлодарській дузі, перебувають на підконтрольній Києву території - Полторак

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/56963/diversant-2-konetc-vojny/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
професійні фотоапарати
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА