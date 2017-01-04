"Укртрансгаз" допустив "Нафтогаз" та "ЕРУ" до тендера із закупівлі 2,5 млрд куб. м газу

ПАТ "Укртрансгаз" допустило до участі в тендері із закупівлі 2,5 млрд куб. м газу для виробничо-технологічних потреб НАК "Нафтогаз України" і ПП "ЕРУ Трейдінг", повідомляється в системі ProZorro.

Очікувана вартість закупівлі - 17,048 млрд грн.

Згідно з оприлюдненою інформацією, пропозиції ТОВ "Група УМВБ", ТОВ "Нафтогазгруп Деметра", ТОВ "Еско-Північ" було відхилено.

"У складі тендерної пропозиції (кожної з цих компаній - ІФ) відсутні документи, що підтверджують наявність достатніх ресурсів газу, передбаченого проектом договору, включеним до складу тендерної документації", - йдеться в обґрунтуванні відхилення заявок.

Як повідомлялося, в 2016 році газ для виробничо-технологічних потреб "Укртрансгазу" в обсязі 1,8 млрд куб. м постачав "Нафтогаз України".