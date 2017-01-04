НАБУ відкрило справу за фактом одержання неправомірної вигоди невстановленими особами з числа нардепів

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом одержання невстановленими особами з числа народних депутатів України неправомірної вигоди.

"НАБУ розглянуло заяву (колишнього першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна - ІФ) про здійснення корупційних кримінальних правопорушень, і на підставі отриманої інформації детективи розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в середу в прес-службі НАБУ.

За інформацією бюро, провадження відкрито за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди посадовою особою).

Раніше Р.Кузьмін на своїй сторінці у Facebook написав, що звернувся до НАБУ із заявою про скоєння злочину народними депутатами під час призначення на посаду генерального прокурора.