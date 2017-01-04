Кабмін встановив отримання академічної стипендії 40-45% студентів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок призначення та виплати стипендій студентам, яким передбачено можливість отримання академічної стипендії 40-45% студентів вищих навчальних закладів.

Згідно з постановою №1050 від 28 грудня 2016 року, для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам та аспірантам, заохочення кращих із них за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності наказом керівника навчального закладу утворюються стипендіальні комісії. До складу комісії входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, декани факультетів (директори інститутів, завідувачі відділень), представники органів студентського самоврядування (зокрема студентських профспілок). При цьому кількість осіб, що представляють у комісії органи студентського самоврядування, має становити не менше ніж 50% усього складу комісії.

У разі якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачено законодавством.

Виші у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії згідно з рейтингом успішності, складеним на підставі об'єктивних і прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета та до якого включаються всі студенти, які навчаються на певному факультеті на денній формі навчання за відповідним курсом та спеціальностю.

Складова успішності має становити не менше ніж 90% рейтингового бала. Рейтинг оприлюднюється на офіційному сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочі дні після ухвалення відповідного рішення стипендіальною комісією.

Перед початком підбиття підсумків кожного семестрового контролю вчена рада визначає однаковий для всіх факультетів, курсів і спеціальностей ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється в діапазоні 40-45% фактичної кількості студентів денної форми навчання.