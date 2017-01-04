"Укрпошта" має намір провести тендер з оснащення автопарку системою GPS

Українське державне підприємство поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" планує 17 січня провести з вітчизняними та міжнародними компаніями, що надають послуги впровадження систем телеметрії та моніторингу автотранспорту, зустріч для обговорення деталей майбутнього тендера із закупівлі цієї послуги.

"Наша компанія оперує одним із найбільших транспортних парків країни - 3,6 тис. одиниць техніки. На цьому парку планується розгорнути повноцінну систему телеметрії та моніторингу автотранспорту (на базі наявних GPS-пристроїв)", - йдеться в повідомленні на сторінці підприємстві в мережі Facebook.

Згідно з ним, "Укрпошта" має намір запровадити повноцінний контроль за виконанням маршрутів, досягти економії витрат, забезпечити максимальну надійність перевезень і поліпшення сервісу.

Крім того, "Укрпошта" планує обговорити з імовірними постачальниками технічні вимоги, сформульовані її спеціалістами, оптимальну комерційну модель та чинники, які можуть вплинути на ціну закупівлі, а також умови і вимоги проведення тендера в системі Prozorro.

УДППЗ "Укрпошта", національний оператор поштового зв'язку, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури.

"Укрпошта" надає понад 50 видів послуг майже в 12 тис. відділеннях у всій Україні.

Штат підприємства нараховує 76 тис. працівників, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.