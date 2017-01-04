Близька до групи "Приват" Optima Specialty Steel ініціювала процедуру реорганізації бізнесу

Optima Specialty Steel Inc. (Маямі, Флорида, США) ініціювала процедуру реорганізації бізнесу, повідомляється на веб-сайті агента компанії з претензій Garden City Group (США).

Заяву про реорганізацію у рамках р. 11 Кодексу США про банкрутство компанія та її дочірні підприємства - Niagara LaSalle Corporation, The Corey Steel Company, KES Acquisition Company d/b/a Kentucky Electric Steel і Michigan Seamless Tube LLC - подали до суду штату Делавер (США) 15 грудня 2016 року.

Під час передбаченого процесом "вікна" компанія має намір провести оцінку стратегічних можливостей для фінансової реструктуризації та вирішити операційні питання.

При цьому компанія повідомила, що має достатній обсяг готівки для забезпечення поточної операційної діяльності та має намір продовжити безперебійну роботу.

Optima Specialty Steel спеціалізується на виробництві сталевих виробів, зокрема холоднотягнутих безшовних труб, холоднодеформованої та гарячекатаної арматури.

Згідно з документами, представленими на веб-сайті Garden City Group, єдиним акціонером Optima Specialty Steel є її голова Мордехай Мотті Корф (Mordechai Motti Korf).

М.Корф - співзасновник компанії Optima International, яка через спеціальні структури управляє нерухомістю, металургійним, телекомунікаційним, нафтогазовим та іншими бізнесами в США та Східній Європі. Він також очолює феросплавну групу Georgian American Alloys (Маямі, Флорида, США), бізнес якої раніше контролювала Optima Group LLC (Делавер, США).

Georgian American Alloys - ексклюзивний дистриб'ютор на ринках Північної, Центральної та Південної Америки для Нікопольського, Запорізького і Стахановського феросплавних заводів в Україні, що входять до групи "Приват".