Події

15:11 04.01.2017

Проректор Київської академії водного транспорту попався на хабарі

Правоохоронці затримали в середу під час одержання неправомірної вигоди першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

"4 січня в рамках спільної операції слідчих прокуратури Києва і співробітників Департаменту захисту Національної економіки поліції України затримано на отриманні неправомірної вигоди першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Проректор вимагав 25 тис. грн від громадянина за сприяння у зарахуванні його на другий курс заочної форми навчання при переведенні в академію з іншого вищого навчального закладу", - зазначено в повідомленні прес-служби.

Його затримали "на гарячому" одразу після отримання другої частини обумовленої суми грошових коштів.

Відомості про правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових рішень за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Тривають першочергові слідчі дії.

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