Вже в трьох областях України запроваджено обмеження руху для вантажівок через негоду

Через складні погодні умови, сильні снігопади, різкі пориви вітру та ожеледі, - введено тимчасове обмеження руху великовантажних транспортних засобів на автодорогах в трьох областях України, повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

Зокрема, наголошується в повідомленні, станом на 14.00 середи у Львівській області введено тимчасове обмеження руху великовантажних транспортних засобів на трасі М-06 Київ - Чоп, 621-702 км (від м. Стрий до кордону із Закарпатською областю) і траси Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, 132-156 км (від р. Турка до кордону з Закарпатської обл.).

У Закарпатській області – на всіх автошляхах державного значення.

В Івано-Франківській області – при виїзді в Закарпатську область, а також з боку Яблунецького перевалу – автодорога Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, а також з боку м. Долини – автодорога Р-21 Долина - Хуст.

"Національна поліція Україна просить водіїв з розумінням поставитися до ситуації і дочекатися ліквідації дорожніми службами наслідків негоди. Нагадуємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту", - закликали у відомстві