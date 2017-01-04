Дюжину рибалок зняли з крижини, що відкололася, рятувальники на Запоріжжі

У середу об 11.30 до Служби порятунку Запорізькій області надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в Каховському водосховищі між с. Балки і м. Дніпрорудне, в тисячі метрів від берега на відірваній крижині дрейфують рибалки і потребують допомоги.

"Для проведення рятувальних робіт було задіяно човен рибальської артілі, додатково до місця події вийшов катер на повітряній подушці "МАРС 700" 1-го державного пожежно-рятувального загону м. Енергодар ГУ ДСНС України в Запорізькій області", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому прес-службою Служби в середу.

Навпроти м. Дніпрорудне в 300 метрах від берега в районі міської пристані на рибальському човні з крижини були зняті 9 осіб; навпаки с. Балки в 2 тис. метрах від берега на човні зняли з криги і вивезли на берег ще 3 людини.

"Загалом врятовано 12 осіб, яким медична допомога не знадобилася", - йдеться в повідомленні.