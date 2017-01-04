"Укроборонпром" готовий постачати армії понад 100 безпілотників щороку

ВАТ "Меридіан" ім. С. П. Корольова (Київ), що входить до держконцерну "Укроборонпром", готове до серійного виробництва понад 100 безпілотних комплексів БПАК-МП-1 рік, повідомляє прес-служба держконцерну в середу.

"Комплекс розроблявся і впроваджувався у виробництво спільно з науковцями Національного університету "Київський Політехнічний інститут". За цей рік ми повністю налагодили його виробництво і готові забезпечувати армію понад 100 безпілотниками на рік - для цього на підприємстві було розгорнуто спеціальну виробничу лінію", - цитує прес-служба главу ВАТ "Меридіан" В'ячеслава Проценка.

Комплекс БПАК-МП-1 складається з трьох безпілотників, наземної станції управління і спостереження, антенної системи та заряджаючих пристроїв.

Згідно з повідомленням, у 2016 році виготовлено 11 комплексів (тобто 33 безпілотники і супроводжувальна техніка).

"У разі відповідного замовлення підприємство здатне розширити випуск до 200 БПЛА на рік і повністю закрити потребу армії в безпілотниках такого класу", - наголошується в повідомленні прес-служби держконцерну.

Прес-служба нагадує, що перша партія безпілотних комплексів була передана "Укроборонпромом" у січні 2016 року. Спільно з військовими її приймав секретар РНБО Олександр Турчинов, який повідомив про подальшу експлуатацію безпілотників в зоні проведення АТО і зазначив, що серійне виробництво, окрім технологічних переваг, дозволяє значно заощадити бюджетні кошти, оскільки комплекс втричі дешевше від імпортних аналогів.

Серед переваг українських безпілотників у прес-службі зазначають можливість запуску з руки, а також впевнену роботу в умовах технічного протидії та спуск на парашуті після завершенню бойового завдання.

Прес-служба також нагадує, що в 2016 році до ЗС України також надійшла перша партія бронеавтомобілів "Дозор", також ДК "Укроборонпром" повністю виконав Державне оборонне замовлення.