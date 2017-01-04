НТКУ орендувала за 35,1 млн грн приміщення в МВЦ для проведення "Євробачення-2017"

Національна телекомпанія України (НТКУ) уклала з ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ, Київ) договір про оренду приміщень для проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" на суму 35,1 млн грн (з урахуванням ПДВ).

Згідно з даними в системі електронних закупівель Prozorro, відповідний договір укладено 28 грудня 2016 року.

Як зазначається в тексті договору, НТКУ орендує приміщення загальною площею 31,033 тис. кв. м, зокрема три павільйони на 28,018 тис. кв. м і 16 конференц-залів на 3,015 тис. кв. м. Також НТКУ зможе користуватися прилеглими до МВЦ територіями загальною площею 39,1 тис. кв. м, на яких розташовані автомобільні стоянки, зелена зона, дороги і тротуари.

Термін оренди для різних приміщень починається з 18 березня, 26 березня і 8 квітня, і закінчується 21 травня 2017 року.

Попередню оплату оренди приміщень у сумі 28,08 млн грн (з урахуванням ПДВ) НТКУ має здійснити протягом 12 днів з дня укладення договору. Залишковий розмір орендної плати в сумі 7,02 млн грн (з ПДВ) має бути сплачений не пізніше 31 травня 2017 року.

Компенсація вартості спожитих комунальних послуг здійснюватиметься на підставі додаткової угоди, що має бути укладена між сторонами до початку строку оренди.

Як зазначено в договорі, максимально допустима кількість відвідувачів, що одночасно перебувають у приміщенні МВЦ під час проведення "Євробачення-2017", становитиме 15 тис. осіб.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, ТОВ "Міжнародний виставковий центр" зареєстровано у 2006 році, основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власної або орендованої нерухомості.

Станом на 4 січня 2017 року частками в статутному капіталі ТОВ володіють Анатолій і Віктор Ткаченко (з 16,65%) і компанія "Крателсо Б." (66,7%, Нідерланди).

Статутний капітал ТОВ на 4 січня 2017 року становить 18,022 млн грн.